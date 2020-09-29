Матч сумской команды перенесен из-за коронавируса Матч АФФК «Сумы» - «ХИТ» перенесен на декабрь.

Сегодня, 6 октября, в Комитет по организации и проведению соревнований Ассоциации футзала Украины поступило письмо от ФК «ХИТ», в котором киевская команда обратилась с просьбой перенести матчи восьмого и девятого туров Экстра-лиги в связи с положительными результатами тестов на COVID-19 у четырех игроков клуба и самоизоляции всех футзалистов и тренерского состава команды до 20 октября.

Учитывая ситуацию с распространением эпидемии в Украине, требования Временного медицинского протокола АФУ, Комитет по организации и проведению соревнований принял решение перенести матч восьмого тура «ХИТ» - «Ураган» на 14 ноября (резервный день 18 ноября). Поединок девятого тура между АФФК «Сумы» и «ХИТом» состоится 4 декабря (резервный день - 2 декабря), сообщает пресс-служба Ассоциации футзала Украины.