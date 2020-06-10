В Сумах «А-Муссон» завысил себестоимость вывоза мусора на 8 млн грн Судом подтверждена законность предписания Госпродпотребслужбы в отношении ООО «А-Муссон» о необходимости корректировки тарифа на вывоз ТБО на сумму 8,3 млн грн.

В Главное управление Госпродпотребслужбы в Сумской области в июле 2019 года поступила жалоба физического лица о нарушении действующего законодательства при формировании тарифа на вывоз мусора ООО «А-Муссон». По приказу начальника Главного управления и согласно согласования Минэкономразвития, заведующему сектором по контролю по регулируемым ценам было поручено в октябре 2019 года провести внеплановую проверку ООО «А-Муссон» на предмет правильности расчетов, на основании которых исполнительным комитетом Сумского городского совета был утвержден тариф данному предприятию по обращению с бытовыми отходами.

По результатам проверки было установлено следующее. ООО «А-Муссон» применяет тарифы на услуги по обращению с бытовыми отходами, утвержденные решением исполкома Сумского городского совета № 397 от 23.07.2019. Вместе с тем, при анализе расчетов, предоставленных субъектом хозяйствования, на основании которых утверждался указанный тариф, были выявлены следующие нарушения:

- формирование статьи горюче-смазочные материалы было проведены на основании самой высокой цены на дизтоливо в регионе - 30,99 грн (средневзвешенная цена на АЗС в Сумской области на момент подачи расчетов составила - 28,50 грн);

- к плановой калькуляции себестоимости услуг отнесены расходы на заработную плату работников согласно планового штатного расписания, где оклады водителей составляют 10 и 10,5 тыс. грн, трактористов - 10 тыс. грн, операторов диспетчерского движения - 8 тыс. грн. Однако указанное штатное расписание на момент подачи расчетов и проведения проверки введено в действие не было. На момент формирования тарифов и проведения проверки на предприятии действовало штатное расписание, утвержденное 18.03.2019, согласно которому должностные оклады водителей и трактористов составляли 5004 грн, операторов диспетчерского движения - 4280,38 грн, которые почти вдвое меньше указанных в предоставленных расчетах, что является нарушением требований п. 11 Порядка формирования тарифов на услуги по вывозу бытовых отходов, утвержденный постановлением КМУ от 26.07.2006 №1010. Общий объем завышения расходов в годовом измерении на заработную плату в структуре себестоимости услуг составил 4,64 млн грн;

- в расчетах предоставленных для утверждения тарифа предприятием была также указана прибыль в размере 3,67 млн грн. Однако в нарушение п. 21 Порядка формирования тарифов на услуги по вывозу бытовых отходов, утвержденный постановлением КМУ от 26.07.2006 №1010 на предприятии отсутствует инвестиционная программа, в которой определены направления использования указанных средств и кредиты или заимствования на погашение которых необходимы соответствующие средства. В ходе проверки каких-либо документов в обоснование заявления прибыли в таком размере предприятие инспектору не предоставило.

Общий объем завышения себестоимости услуг ООО «А-Муссон», обнаруженный в ходе проведенного внепланового мероприятия, составляет 8 312 279,72 грн.

Указанные нарушения в расчетах, представленных субъектом хозяйствования в исполком Сумского городского совета привели к завышению тарифов.

По результатам проверки предприятию было выдано предписание в котором указано о необоснованном завышении себестоимости услуг на 8,31 млн грн и обязано направить в исполнительный комитет Сумского городского совета уточненный расчет, с целью корректировки утвержденного тарифа на вывоз бытовых отходов. Кроме того, в адрес исполнительного комитета Сумского городского совета было направлено предписание об устранении выявленных в ходе проверки нарушений и необходимости проведения корректировки утвержденных тарифов на услуги ООО «А-Муссон».

Не соглашаясь с предписанием, ООО «А-Муссон» обратилось в Сумской окружной административный суд с административным иском о признании противоправным и отмене предписания.

В ходе судебного разбирательства отделом правого обеспечения было доказано законность вынесенного предписания по устранению выявленных при проверке нарушений на сумму 8,3 млн грн и необходимости проведения корректировки утвержденных тарифов на услуги ООО «А-Муссон».

Решением Сумского окружного административного суда было отказано в удовлетворении исковых требований ООО «А-Муссон» и подтверждена законность выданного предписания и обоснованность выявленных нарушений во время проверки, сообщает сайт ведомтсва.