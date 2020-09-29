На Сумщине произошло ДТП с участием мотоциклиста: двое в больнице Дорожно-транспортное происшествие произошло на автодороге возле села Кузьки Конотопского района.

6 октября, около 15:30, водитель мотоцикла, 28-летний житель Конотопа, не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем, в результате которого пострадал сам и получил телесные повреждения его 27-летний пассажир. Сейчас оба госпитализированы и находятся под наблюдением врачей.

Сейчас полиции проверяет все обстоятельства ДТП, и проводит предварительные проверки, по результатам которых будут приняты соответствующие процессуальные решения, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.