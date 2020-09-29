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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:28417

Амбулатории-призраки: в Сумской области врачам запрещают работать в новых поликлиниках (видео)

Медикам приходится кипятить инструменты в кастрюлях и исследовать анализы вручную, с помощью старых микроскопов.

Старые помещения и оборудование, которому место в музее. В Сумской области медикам приходится оказывать помощь в невыносимых условиях. При этом рядом находится новая амбулатория со всеми необходимыми современными приборами. Почему не пользуются? Потому что это одна из амбулаторий-призраков, находящихся под следствием полиции, пишет Сегодня.

Анна работает семейной врачом в селе Кияница Сумской области уже два года, пошла на работу сразу после института. Для съемочной группы новостей "Сегодня" делает экскурсию по своей скромной амбулатории. Тут есть дневной стационар, кабинет стоматолога, лаборатория, где делают общий анализ крови. Как и 20 лет назад, анализы исследуют вручную, под микроскопом. Фельдшер-лаборант Наталья полагается только на собственное зрение и внимательность. Старая мебель разваливаются, а оборудование – почти музейный раритет. Для стерилизации используют кастрюлю и плиту. И вздыхают по современному оборудованию.

А год назад в селе построили новую амбулаторию. Просторная, светлая, она полностью укомплектована новым оборудованием. Здесь есть оттоскопы, ларингоскопы, пульсоксиметры, все оборудовано по новым стандартам. Но работать здесь – не дают. Потому что строительством заинтересовались в полиции. И из-за этого заведение до сих пор не подключили к коммуникациям.

Всего в Сумской области 13 амбулаторий-призраков. На каждую из них потратили от 3 до 9 миллионов гривен, но медучреждения не работают. Они существую только на бумаге и в уголовных делах. Полиция расследует каждый отдельный факт растраты средств. В одном из случаев следователи выяснили, что почти 2 миллиона бюджетных гривен присвоила фирма, которая разрабатывала проектную документацию. Сейчас по ней идут суды. За служебную халатность уже уволили руководителя структурного подразделения Сумской облгосадминистрации. Следствие по строительству еще 6-ти амбулаторий продолжается.

"Изъята документация по расходованию бюджетных средств. Но правовую оценку выполненных работ и затраченных средств можно будет предоставить только после реального завершения строительных работ", – говорит Владимир Крыгин, заместитель руководителя отдела Сумской областной прокуратуры.

Зато в департаменте капитального строительства именно полицию обвиняют в том, что остановили строительство.

"Как только правоохранительные органы предоставят нам разрешение мы начнем строительство", – говорит Елена Ревнивцева, директор Департамента капитального строительства Сумской ОГА.

 

А пока следствие и суды продолжаются, Анна с болью смотрит на новое оборудование в амбулатории, которое уже сейчас нужно людям.

 
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