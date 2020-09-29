Сумчани передали Лисенку «золотий унітаз», куди він безрозсудно змиває міський бюджет

Чотири роки Суми були депресуючим містом і лише на п’ятий рік влада «прокинулася», враз згадала, що треба створювати гарну картинку перед виборами. Яскравим прикладом є реконструкція та відкриття молодіжного розважального центру «Романтика», яка обійшлася міському бюджету в шокуючу суму – 65 мільйонів гривень.

Звісно, що, якби ситуація не була такою загрозливою і сумські лікарні не були переповнені хворими на коронавірус, то сумчани в чергове спокійно сприйняли б такі розтрати своїх коштів з боку міського керівництва. Тепер же сумчани вийшли під «Романтику», влаштував своєрідний перфоманс, принісши з собою «золотий унітаз», в який нинішня влада змиває кошти сумчан.Після мітингу під «Романтикою» сумчани вирушили під стіни Сумської міської ради.

Одним із організаторів акції став голова Сумської територіальної організації партії «Європейська Солідарність» Вадим Акпєров. Виступаючи перед зібранням, Вадим Апєров зазначив, що громада не дочекалася пафосного відкриття «Романтики», адже побоюючись осуду з боку сумської громади, Лисенко та компанія пафосне відкриття скасували. Колосальні кошти були втрачені на будівлю «Романтики», проте, що там буде, досі ніхто не знає. Під час пандемії коронавірусу, коли за останню добу в Сумах 205 інфікованих, мер відкриває розважальні заклади, що вже само по собі дивно.

«Ці дії міського голови направлені сьогодні тільки на одне – на те, щоб побільше набрати бонусів перед виборами. Чому п'ять і більше років, скільки вже Лисенко при владі, це не будувалося? Чому за останній рік ми різко взялися за «Авангард», який вже погруз в корупційних скандалах? Чому взялися за Театральну площу, за «Романтику», просто заливаючи в трубу на таких пам'ятниках корупції бюджет міста Суми?», – задається питанням Вадим Акпєров.

Його підтримав голова фракції «Європейська Солідарність» Дмитро Лантушенко, наголосивши, що міський голова має зрозуміти, що сумчани не дурні, їх не хвилюють пафосні відкриття, перерізання стрічок, людей хвилює безпека і охорона здоров’я.

«Нехай Лисенко навідається в сумські лікарні і побачить на власні очі, якими беззахисними є лікарі, які наражаються на небезпеку, захищаючи звичайних сумчан. Дійшло до того, що хворих на коронавірус сумчан відправляють в інші райони Сумської області, бо в Сумах вже немає вільних ліжко-місць. Я дуже чітко пам'ятаю, як два місяці тому на сесії Сумської міської ради депутати із більшості депутатського корпусу проголосували за використання 50 млн гривень так званого Ковідного фонду, який з героїчними потугами в травні цього року наповнювали всім містом, а потім міська влада взяла і направила ці кошти на євродвори, на «Романтику», на інші об'єкти інфраструктури, якими вона зараз хизується», – розповів Дмитро Лантушенко.

Ані мер, ані хтось з представників його команди до мітингуючих так і не вийшли. Єдиним, хто вийшов до людей, які зібралися на Майдані, став голова Сумської обласної ради Володимир Токар. Розуміючи загрозливу ситуацію з захворюваністю на коронавірус, він закликав міську та обласну владу пропрацювати це питання. Від себе Володимир Токар пообіцяв оперативно зібрати позачергову сесію обласної ради, на якій проголосувати питання про виділення додаткових коштів з обласного бюджету на боротьбу з коронавірусом.

По закінченню мітингу сумчани символічно подарували «золотий унітаз» міському голові Олександру Лисенку, залишивши його на першому поверсі міськради.