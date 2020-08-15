Сумские копы остановили пьяного мопедиста без прав и шлема

На улице Харьковской патрульные увидели водителя двухколесного транспортного средства, который двигался без защитного шлема. На глазах патрульных он без лишней суеты пересек двойную сплошную линию разметки и повернул на дворовую территорию.
Остановив водителя, инспекторы выяснили, что права управления транспортным средством он не имеет, зато у него были признаки алкогольного опьянения. 67-летний водитель прошел осмотр в присутствии свидетелей, результат которого зафиксировал 0,80 промилле. Мужчина с результатом согласился.
Патрульные составили на водителя административные материалы по ч. 2 ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления) и ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КоАП. От управления его отстранили.
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