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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:5075

Сумские копы остановили пьяного мопедиста без прав и шлема

Без шлема, через двойную сплошную, без права управления да еще и в состоянии опьянения - такого мопедиста остановили сумские патрульные в областном центре.

На улице Харьковской патрульные увидели водителя двухколесного транспортного средства, который двигался без защитного шлема. На глазах патрульных он без лишней суеты пересек двойную сплошную линию разметки и повернул на дворовую территорию.

Остановив водителя, инспекторы выяснили, что права управления транспортным средством он не имеет, зато у него были признаки алкогольного опьянения. 67-летний водитель прошел осмотр в присутствии свидетелей, результат которого зафиксировал 0,80 промилле. Мужчина с результатом согласился.

Патрульные составили на водителя административные материалы по ч. 2 ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления) и ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КоАП. От управления его отстранили.

Право Пьяный за рулем

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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