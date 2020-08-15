Сумские копы остановили пьяного мопедиста без прав и шлема Без шлема, через двойную сплошную, без права управления да еще и в состоянии опьянения - такого мопедиста остановили сумские патрульные в областном центре.

На улице Харьковской патрульные увидели водителя двухколесного транспортного средства, который двигался без защитного шлема. На глазах патрульных он без лишней суеты пересек двойную сплошную линию разметки и повернул на дворовую территорию.

Остановив водителя, инспекторы выяснили, что права управления транспортным средством он не имеет, зато у него были признаки алкогольного опьянения. 67-летний водитель прошел осмотр в присутствии свидетелей, результат которого зафиксировал 0,80 промилле. Мужчина с результатом согласился.

Патрульные составили на водителя административные материалы по ч. 2 ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления) и ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КоАП. От управления его отстранили.