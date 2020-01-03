В Тростянце приняли решение о начале отопительного сезона

В медицинских учреждениях, дошкольных и общеобразовательных учебных заведениях, учебных заведениях с круглосуточным пребыванием детей, социально-медицинских учреждениях в случае, если температура воздуха в помещениях ниже предусмотренных государственными санитарными нормами требований.
В жилых домах, общежитиях, в административных зданиях предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности в случае если в течение трех суток средняя суточная температура наружного воздуха не будет превышать 8 ℃.
До начала отопительного сезона осталось совсем мало времени, а «Котельная северного промузла» задолжала 9 млн грн АО «Сумыгаз»....
В Сумской облгосадминистрации с участием Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля прошло совещание по поводу подготовки к отопительному сезону....
Сумские управители отстают от графика подготовки к отопительному сезону....
Сумские управители отстают от графика подготовки к отопительному сезону....
Щороку з настанням холодного періоду збільшується кількість пожеж, травмування та загибель людей на них, через елементарне недотримання та нехтування правилами...