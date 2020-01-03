Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:40287

В Тростянце приняли решение о начале отопительного сезона

Сегодня, 9 октября, исполком Тростянецкого горсовета принял решение начать отопительный сезон 2020-2021 годов.

В медицинских учреждениях, дошкольных и общеобразовательных учебных заведениях, учебных заведениях с круглосуточным пребыванием детей, социально-медицинских учреждениях в случае, если температура воздуха в помещениях ниже предусмотренных государственными санитарными нормами требований.

В жилых домах, общежитиях, в административных зданиях предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности в случае если в течение трех суток средняя суточная температура наружного воздуха не будет превышать 8 ℃.

Общество Отопительный сезон

По тематике

Треть Сум может остаться без тепла
05.10.2020 12:13

Треть Сум может остаться без тепла

До начала отопительного сезона осталось совсем мало времени, а «Котельная северного промузла» задолжала 9 млн грн АО «Сумыгаз»....

Насколько готова Сумщина к отопительному сезону?
22.09.2020 15:56

Насколько готова Сумщина к отопительному сезону?

В Сумской облгосадминистрации с участием Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля прошло совещание по поводу подготовки к отопительному сезону....

Сумские управители не успевают готовиться к зиме
25.08.2020 09:43

Сумские управители не успевают готовиться к зиме

Сумские управители отстают от графика подготовки к отопительному сезону....

Сумские управители не успевают готовиться к зиме
17.08.2020 09:57

Сумские управители не успевают готовиться к зиме

Сумские управители отстают от графика подготовки к отопительному сезону....

Сумські рятувальники нагадують про пожежну безпеку в опалювальний період
03.01.2020 12:40

Сумські рятувальники нагадують про пожежну безпеку в опалювальний період

Щороку з настанням холодного періоду збільшується кількість пожеж, травмування та загибель людей на них, через елементарне недотримання та нехтування правилами...

Новости

На Сумщине 207 новых случаев заболевания COVID-19: подробности
Сегодня 10:02
В Сумах усилили карантин: маски нужно носить везде 2
Вчера 15:51
10 кандидатів. Хто хоче бути мером Сум і що про них відомо
30.09.2020 20:09
В Сумах столкнулись легковушка и мотоцикл (видео)
Сегодня 17:50
В Сумах сегодня гандбол высшей пробы, но только онлайн (трансляция)
Сегодня 17:44
В Сумах из-за карантина отменили проведение турнира по дзюдо
Сегодня 17:30
На Сумщине во дворе нашли 2 гранаты
Сегодня 17:10
17-летнего севастопольца остановили на границе с Россией в Сумской области
Сегодня 17:01
У Сумах відбулася презентація монографії, присвяченої останньому кошовому отаману Запорозької Січі Петру Калнишевському
Сегодня 16:55
В массовом отравлении на Тернопольщине, виновен сыр, произведенный на Сумщине
Сегодня 16:44
В Тростянце приняли решение о начале отопительного сезона
Сегодня 16:40
Конотопський майстер-сірникар став лауреатом всеукраїнського конкурсу
Сегодня 16:33
view counter

Статьи

Анатолий Епифанов («НАШ КРАЙ»): Кто экономит на школах, будет содержать тюрьмы
Сегодня 18:10
Скільки та кому закупляли рекомендовані вакцини: досвід Сумщини
Сегодня 15:55
Яку допомогу має безкоштовно отримати пацієнт з CОVID-19 або з підозрою на захворювання
Сегодня 13:41
Стадион «Авангард»: что изменится?
Вчера 10:29
ТОП – 25 роботодавців Сумщини, які пропонують заробітну більше 10 тисяч гривень
07.10.2020 20:20
Вчителів фізкультури навчать збирати гроші на власні освітні проєкти
05.10.2020 15:33
Дизайнерские ванны доступнее, чем вы думали ®
05.10.2020 13:40
Subaru Forester — описание и технические характеристики
05.10.2020 12:32
Андрей Орлик: В биатлоне нужно обдумывать каждую деталь
04.10.2020 13:07
Програма обміну майбутніх лідерів (FLEX) чекає на нових учасників-школярів
02.10.2020 15:39
Офіційно: Володимир Лободін – кандидат на посаду міського голови від партії «ЗА МАЙБУТНЄ»
01.10.2020 09:03
Живи у власній квартирі вже зараз разом з іпотекою від ПРАВЕКС БАНКу ®
30.09.2020 17:08
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.