В Тростянце приняли решение о начале отопительного сезона Сегодня, 9 октября, исполком Тростянецкого горсовета принял решение начать отопительный сезон 2020-2021 годов.

В медицинских учреждениях, дошкольных и общеобразовательных учебных заведениях, учебных заведениях с круглосуточным пребыванием детей, социально-медицинских учреждениях в случае, если температура воздуха в помещениях ниже предусмотренных государственными санитарными нормами требований.

В жилых домах, общежитиях, в административных зданиях предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности в случае если в течение трех суток средняя суточная температура наружного воздуха не будет превышать 8 ℃.