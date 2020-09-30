В Сумах пьяный маршрутчик чуть не слетел с моста

Как сообщили в управлении патрульной полиции в Сумской области, экипаж полиции охраны, который ехал мимо, увидел маршуртку, которая врезалась в ограждение моста и чуть не слетела на железнодорожную колею. Водитель маршрутки, увидев полицейских, пытался сбежать, но его догнали, а затем вызвали патрульных. Как выяснили патрульные, маршрутка была сегодня не в рейсе, а должна была ехать на ремонт. У водителя обнаружили признаки алкогольного опьянения, что подтвердило освидетельствование – 2,73 промилле (почти в 14 раз больше нормы).
Патрульные составили на водителя три административных материала: по ст. 124 КУоАП (совершение ДТП), ст. 130 (управление в состоянии опьянения) и ст. 139 (повреждение дорожного ограждения).
Во время оформления, когда уже приехал хозяин маршрутки, водитель просто заснул на обочине.
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