Подрывателям банкоматов избрали меры пресечения На Сумщине избраны меры пресечения мужчине и несовершеннолетней девушке, которые взорвали банкомат и пытались похитить средства.

По ходатайству Ахтырской местной прокуратуры по решению суда 12 октября избраны меры пресечения двум лицам, которые взорвали банкомат и пытались похитить средства. 31-летний мужчина взят под стражу с возможностью освобождения под залог в размере 168 тыс. грн. В то же время 17-летняя девушка находится под круглосуточным домашним арестом.

Речь идет о событии, которое произошло в г. Ахтырка 10 октября около 4.30 утра. Мужчина и девушка были задержаны сотрудниками полиции непосредственно при попытке похитить средства из банкомата. Установлено, что они жители Харьковской области. Мужчина уже был осужден за разбой на 7 лет лишения свободы. Несовершеннолетняя девушка попадает в поле зрения правоохранителей впервые.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 3 ст. 15 / ч. 3 ст. 185 (покушение на кражу) и ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное общеопасным способом) УК Украины. Следствие продолжается, собираются доказательства причастности подозреваемых к другим подобным преступлениям. За содеянное подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.