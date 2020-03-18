В Коровинский ОТГ на Сумщине открыли амбулатории европейского образца Торжественное открытие медицинского учреждения в Коровинцах прошло 12 октября.

Не обошлось без высоких гостей - главы Сумской облгосадминистрации Романа Грищенко, народного депутата Украины Максима Гузенко, начальника управления здравоохранения облгосадминистрации Сергея Бутенко.

Глава облгосадминистрации поздравил присутствующих с этим событием и вручил сельскому голове Сергею Шилуте технический паспорт амбулатории.

Строительство амбулатории осуществлялось за счет средств государственного (субвенции на развитие системы здравоохранения в сумме 8,2 млн грн) и местного бюджетов. На условиях софинансирования из местного бюджета выделено более 1 млн грн.

В здании оборудованы кабинеты для семейных врачей, комната для персонала, стерилизационная, обзорная, кабинет для осуществления профилактических прививок, манипуляций, оказания стоматологической помощи и кабинеты для проведения дневного стационара и физиотерапевтических процедур. В новом помещении созданы все условия для оказания качественной первичной помощи, учтены современные требования в медицинские учреждения и медицинского оборудования. Получать ее будут более 3 тысяч жителей громады.