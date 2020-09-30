Сумские университеты переходят на дистанционное обучение: из общежитий выселять не будут Из-за того, что Сумы вошли в «красную» эпидемическую зону, а также получили письмо от Министерства образования, в университетах Сум начали учить студентов онлайн.

Также, в письме говорится о том, чтобы учреждения обеспечили выезд студентов из общежитий и сделали перерасчет проплат за это время для студентов, пишет Суспільне.

Пока на две недели ввели дистанционное обучение в Сумском педагогическом университете. По словам первого проректора заведения Любви Пшеничной, это решение было принято на время действия «красной» зоны.

«Что касается общежитий, на ректорате было принято решение, что мы не будем инициировать выселение. Потому что у нас более 60-ти человек - это сироты. Куда они денутся? Второе, у нас более 300 человек дневной формы обучения - иностранцы, они никуда не денутся. Далее, у нас студенты 4-го, курсов 1-го и 2-го магистратуры работающие, они переведены на индивидуальную форму обучения. Поэтому, конечно, общежития мы закрывать не будем, но карантинных мероприятий будем придерживаться», - рассказала г-жа Пшеничная.

По словам первого проректора Сумского государственного университета Василия Карпуша, их заведение с понедельника работает онлайн и так будет в течение следующего месяца.

«Много технических вопросов. Например, студенты, действительно, есть которые не хотят ехать, работают. Есть студенты, которые интернета не имеют, так как проживают в населенных пунктах, где его нет», - сказал г-н Карпуша.

С 13 октября преподаватели аграрного университета также работают со студентами дистанционно в течение следующего месяца. В общежитиях, по словам проректора Валерия Жмайлова, будут оставаться по желанию, а перерасчет сделают за коммунальные услуги, которыми студент не пользоваться, если есть соответствующее заявление.

«Общежитие - за студентами. Кто хочет поехать домой, тот может поехать домой, а кто остается в Сумах, тот пользуется общежитием, они же его проплатили. Если студент на месяц поехал домой, написал заявление о том, что он будет месяц отсутствовать и подал это заявление коменданту общежития, там есть механизм по средствам», - сказал Жмайлов.