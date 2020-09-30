В Украине продлили карантин до конца года и сменили его правила: что изменилось? Кабинет министров Украины на внеочередном заседании 13 октября принял решение продлить карантин, введенный из-за коронавируса, до конца 2020 года.

Также в правила адаптивного карантина внесли определенные изменения.

Об этом объявили премьер-министр Денис Шмыгаль и министр здравоохранения Максим Степанов.

По словам главы Минздрава Степанова, целевой критерий количества тестов на коронавирус повысили вдвое - с 24 до 48 на 100 000 населения. А для расчета коек для больных COVID-19 не будет учитывать койки в детских больницах, как это было раньше.

«Красный» уровень эпидемиологической опасности будут устанавливать, в частности, тогда, когда в течение 14 дней в населенном пункте обнаружат более 320 случаев заражения 100000 населения (в Сумах сейчас больше 800 – Ред.). До сих пор этот показатель был динамичный и сравнивался со средним значением по Украине.

Среди одного из объявленных изменений адаптивного карантина - изменение количества людей, которым можно участвовать в массовых мероприятиях на открытом воздухе. Так, в «зеленой» зоне карантина смогут собираться не более 50 человек, в «желтой» - не более 30 в «оранжевой» - не более 20.

В «зеленой», «желтой» и «оранжевой» зонах также запретят работу заведений питания с 22:00 до 7:00 (если только они не работают на вынос). А еще в этих зонах запретят проведение всех спортивных мероприятий - кроме международных и только по отдельному согласованию с Минздравом.

На всей территории Украины рекомендуется организовать посменную работу или перевести работников на дистанционную работу.

Также правительство решило рекомендовать школам перенести осенние каникулы несколько раньше - в период 15-30 октября, при этом готовиться к дальнейшему дистанционного или смешанного обучения. А заведениям профессионально-технического и высшего образования - организовать дистанционное обучение на период с 15 октября по 15 ноября.

Пока измененное постановление об адаптивном карантине не обнародовали.