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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:52452

На Сумщине полиция сутки искала пропавшего в лесу больного человека

Происшествие произошло вблизи одного из сел Лебединского района. Местный 34-летний житель, имеющий существенные проблемы со здоровьем, почти сутки бродил в лесу, пока его не спасли работники полиции, которые с вечера развернули масштабные поиски.

12 октября около семи вечера в полицию обратилась жительница Лебедина с сообщения о том, что ее брат, который живет в селе, заблудился в лесу. По словам женщины, он позвонил ей час назад и сообщил, что пошел в лес за дровами и потерял направление, куда следует возвращаться домой. Больше связаться с ним не удалось - видимо, у него разрядился мобильный телефон.

По месту жительства мужчины выехали сотрудники полиции. Они осмотрели жилье пропавшего, опросили соседей и односельчан, и организовали поиски в направлении его вероятного движения.

Ситуацию осложняли ночные сумерки и ограниченная видимость. Поэтому работники полиции решили возобновить поиски утром. Как только рассвело, на прочесывание местности вокруг села отправились несколько десятков сотрудников полиции, местные жители и родственники пропавшего.

Поиски продолжались почти до 16.00 часов сегодняшнего дня. Больного человека нашли в лесу за несколько километров от дома. Уставшего и обессиленного его доставили домой и передали на руки родственникам. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает. Правоохранители предостерегли его от подобных походов в одиночку, и посоветовали на будущее отправляться в лес по крайней мере вдвоем, а то и втроем. Сам спасенный и его семья поблагодарили полицейским за оказанную помощь и пожелали успехов в их нелегкой работе, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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