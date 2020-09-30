Городские власти продолжают собирать массы сумчан, включая новые фонтаны на Театральной площади После открытия части отремонтированной Театральной площади в воскресенье, когда город был еще в «оранжевой» зоне по карантину, городские власти продолжают включать фонтаны и во время перехода в «красную» зону.

Тем самым собирая толпы сумчан, которые хотят поселфиться возле предвыборных новинок от мэра Сум. А тем временем, сам мэр голосовал и подписывал решение исполкома о запрете массовых мероприятий в городе. И путь это не организованное официально мероприятие, но толпы людей собираются. Особенно цинично это выглядит в то время, как городские фонтаны не включали в 30-гардусную жару среди лета, мотивируя это тем, что денег нет. Под выборы нашлись.

Напомним: с 16 октября в Сумах уже начнется отопительный сезон, так как среднесуточная температура воздуха снизится ниже 8 градусов. Возможно, тогда и фонтаны выключат…

Фото вчерашнего "променада" выложил в Фейсбуке Егор Губенко.