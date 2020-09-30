Вита Семеренко получила второй негативный тест на коронавирус И отправилась в Рамзау ам Дахштайн, где присоединится к основной команде.

Сумская биатлонистка Вита Семеренко, которая накануне вылета сборной Украины на сборы в Германию, получила положительный тест на COVID-19, уже в строю. Она получила второй негативный тест и уже отправилась догонять команду, уже в Австрии.