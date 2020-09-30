Вита Семеренко получила второй негативный тест на коронавирус

Сумская биатлонистка Вита Семеренко, которая накануне вылета сборной Украины на сборы в Германию, получила положительный тест на COVID-19, уже в строю. Она получила второй негативный тест и уже отправилась догонять команду, уже в Австрии.
Об этом в комментарии ТСН сообщил мэр Сум Александр Лысенко.... 1
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