На Сумщине взяли под стражу мужчину, который лишил жизни знакомую и несколько дней прятался в кукурузе По ходатайству Белопольского отдела Конотопской местной прокуратуры 29-летнему подозреваемому в умышленном убийстве решением суда избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права на залог.

Речь идет о событии, которое произошло 8 октября 2020 года в с. Барыло Белопольского района. В тот день женщина вместе с двумя мужчинами уже утром начали употреблять спиртные напитки. Ближе к вечеру они разошлись по домам. Однако через некоторое время младший мужчина пришел к женщине домой, где между ними возникла ссора якобы из-за того, что она спрятала бутылку со спиртным. Спор перерос в драку, во время которой молодой человек сначала ударил женщину ножом в шею, а затем задушил. От полученных травм 47-летняя потерпевшая скончалась.

Утром молодой человек понял, что натворил, сбежал из дома и прятался в кукурузном поле. Через четверо суток он пришел к матери, чтобы собрать вещи и уехать из села, однако его задержали сотрудники полиции.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины. За содеянное ему грозит до 15 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.