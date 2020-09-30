Глуховский тренер вылечился от COVID-19

Об этом он сообщил в видеообращении в Фейсбуке, в котором поблагодарил всех за поддержку.
По состоянию на 15 октября количество инфекционных коек в учреждениях здравоохранения первой очереди области насчитывается 741 коек, которые определены для...
По состоянию на 15 октября в Сумской области 7983 случая заболевания коронавирусной инфекцией....
На утро 15 октября в Сумской области подтверждено уже 7983 случая заболевания COVID-19....
И отправилась в Рамзау ам Дахштайн, где присоединится к основной команде....
Об этом в комментарии ТСН сообщил мэр Сум Александр Лысенко.... 1