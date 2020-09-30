Глуховский тренер вылечился от COVID-19 Глуховский тренер по пауэрлифтингу, основатель спортклуба «Гармония» Феликс Колтаков получил негативный тест на коронавирус после лечения.

Об этом он сообщил в видеообращении в Фейсбуке, в котором поблагодарил всех за поддержку.