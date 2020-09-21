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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:48245

В Шостке племянник забил дядю до смерти кувалдой

О гибели своего 56-летнего сына по спецлинии «102» сообщила пожилая жительница Шостки.

Получив сообщение о насильственной смерти мужчины, по указанному адресу немедленно выехала следственно-оперативная группа полиции. Правоохранители выяснили, что 56-летний гражданин при жизни очень болел, а потому почти не поднимался с постели. Голова покойника была разбита, что, по предварительным данным судмедэксперта, и стало причиной смерти.

Кроме заявительницы, у ее уже ныне покойного сына в частном доме жили внук женщины и ее сестра, тоже пенсионерка. Полицейские опросили членов семьи и выяснили ход событий.

«Подозрение сразу пало на 26-летнего племянника погибшего, - рассказывает Сергей Забозлаев, начальник Шосткинского отдела полиции. - В дальнейшем он признался в содеянном и рассказал, что телесные повреждения причинил дяде кувалдой».

Полицейские подозревают, что причиной такого поступка молодого человека стали психические расстройства.

Сейчас подозреваемый задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и находится в изоляторе временного содержания. В отношении него уже открыто уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины «Умышленное убийство». Следственные действия продолжаются, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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