В Шостке племянник забил дядю до смерти кувалдой

Получив сообщение о насильственной смерти мужчины, по указанному адресу немедленно выехала следственно-оперативная группа полиции. Правоохранители выяснили, что 56-летний гражданин при жизни очень болел, а потому почти не поднимался с постели. Голова покойника была разбита, что, по предварительным данным судмедэксперта, и стало причиной смерти.
Кроме заявительницы, у ее уже ныне покойного сына в частном доме жили внук женщины и ее сестра, тоже пенсионерка. Полицейские опросили членов семьи и выяснили ход событий.
«Подозрение сразу пало на 26-летнего племянника погибшего, - рассказывает Сергей Забозлаев, начальник Шосткинского отдела полиции. - В дальнейшем он признался в содеянном и рассказал, что телесные повреждения причинил дяде кувалдой».
Полицейские подозревают, что причиной такого поступка молодого человека стали психические расстройства.
Сейчас подозреваемый задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и находится в изоляторе временного содержания. В отношении него уже открыто уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины «Умышленное убийство». Следственные действия продолжаются, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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