В Нижней Сыроватке пожарные ликвидировали возгорание сухой растительности 14 октября в 13:42 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании сухой растительности по ул. Золотая в с. Нижняя Сыворотка Сумского района.

О пожаре сообщил случайный прохожий, который увидел дым на открытой территории. На место происшествия был направлен дежурный караул 28-го государственного пожарно-спасательного поста и отделение дежурного караула 2-й государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что огнем охвачено остатки сухой растительности на площади до 4 га, образовалась угроза дальнейшего распространения огня на рядом расположенный жилой сектор. Для бесперебойной подачи воды на тушение пожарные автоцистерны пришлось дозаправлять от пожарного гидранта, который находился на расстоянии 5 км от очага горения.

В 16:42 возгорание локализовали, а в 17:26 - потратив на тушение около 14 тонн воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 2 единицы специальной техники и 6 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.