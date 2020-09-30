В Нижней Сыроватке пожарные ликвидировали возгорание сухой растительности

О пожаре сообщил случайный прохожий, который увидел дым на открытой территории. На место происшествия был направлен дежурный караул 28-го государственного пожарно-спасательного поста и отделение дежурного караула 2-й государственной пожарно-спасательной части.
По прибытию было установлено, что огнем охвачено остатки сухой растительности на площади до 4 га, образовалась угроза дальнейшего распространения огня на рядом расположенный жилой сектор. Для бесперебойной подачи воды на тушение пожарные автоцистерны пришлось дозаправлять от пожарного гидранта, который находился на расстоянии 5 км от очага горения.
В 16:42 возгорание локализовали, а в 17:26 - потратив на тушение около 14 тонн воды, полностью ликвидировали.
Всего на тушение было привлечено 2 единицы специальной техники и 6 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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