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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:01539

В Сумах аннулировали разрешение на выполнение работ повышенной опасности лифтовой фирме

Управлением труда аннулировано разрешение на выполнение работ повышенной опасности ООО «СКС КОНСАЛД».

В соответствии с Приказом Государственной службы Украины по вопросам труда от 29.11.2018 № 126 «Об утверждении Плана мероприятий по осуществлению государственного надзора (контроля) Государственной службы Украины по вопросам труда на 2019» Управлением Гоструда в Сумской области в период с 27 февраля по 5 марта 2019 года было запланировано осуществление проверки соблюдения требований законодательных и нормативно-правовых актов по охране труда и промышленной безопасности на ООО «СКС КОНСАЛД». 4 марта 2019 года на основании приказа Управления Гоструда в Сумской области от 26.02.2019 № 361 и направления на проведение плановой проверки от 26.02.2019 № 02-02 / 161 должностные лица Гоструда прибыли по месту нахождения ООО «СКС КОНСАЛД», но субъектом ведения хозяйства не были допущены к проведению плановой проверки, о чем составлен соответствующий акт. Зато субъект хозяйствования в судебных органах пытался оспорить законность осуществления указанной проверки.

Судами первой и второй инстанции действия Управление Гоструда в Сумской области в части осуществления мероприятий государственного надзора (контроля) - плановой проверки признано законным.

Статьей 21 Закона Украины «Об охране труда» предусмотрено, что создание препятствий при проведении должностными лицами центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере охраны труда, или его территориального органа проверки соблюдения требований законодательства об охране труда при выполнении работ повышенной опасности или эксплуатации (применения) оборудования повышенной опасности, на которые выдано разрешение, является основанием для аннулирования такого разрешения. Это послужило основанием для аннулирования разрешения ООО «СКС КОНСАЛД» на выполнение работ повышенной опасности от 05.06.2013 № 268.13.59-32.12, сообщает пресс-служба ведомства.

Право Скс консалд Управление гоструда в Сумской области

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