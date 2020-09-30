В Сумах отменили турнир по жиму Назначенный на 17 октября турнир по многопотворному жиму отменен.

«Внимание! В связи с переходом г. Сумы в «красную» зону турнир по многоповторному жиму штанги лежа 17.10 не состоится», - сообщают