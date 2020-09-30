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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:29221

На Сумщине пожарные ликвидировали возгорание жилого дома (видео)

15 октября в 21:18 на линию экстренного вызова «101» поступило сообщение о возгорании жилого дома, хозяйственной постройки и гараж под одной крышей в с. Банычи Глуховского района.

На тушение направили отделение дежурного караула 19-й государственной пожарно-спасательной части.

а момент прибытия подразделений ГСЧС огонь уже успел распространиться на кровлю и перекрытие на площади до 72,5 кв. м, стены на площади до 152 кв. м, вещи домашнего обихода и мебель. Существовала угроза перекидывания огня на рядом расположенный недостроенный жилой дом. Для бесперебойной подачи воды, автоцистерны пришлось дозаправлять от водонапорной башни, которая находился на расстоянии до 4-х км от очага горения.

В 22:15 возгорание локализовали, а в 00:06 - потратив на тушение около 25 тонн воды, пожар ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 1 единица специальной техники и 5 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, а также 1 автомобиль и 2 работника местной пожарной команды с. Уздица.

Причина пожара устанавливается, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

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