На Сумщине еще и эпидпорог заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен В течение прошлой недели в Украине ОРВИ заболело 159 561 человек, из них 45,5% – дети до 17 лет.

Сейчас интенсивный показатель заболеваемости в стране на 3,2% выше аналогичного периода прошлого сезона. Он составляет 419,9 на 100 000 населения, что на 13,1% меньше эпидемического порога, сообщает Центр общественного здоровья.

В большинстве регионов Украины зафиксированы неэпидемические уровни активности гриппа и ОРВИ, за исключением Донецкой области, где зарегистрирован средний уровень превышения эпидемического порога – на 46,5% и Сумской – с низким уровнем превышения эпидемического порога на 7,6%.

В целом, С 28 сентября по 11 октября переболело 0,4% населения страны, госпитализированы 1,5% заболевших человек, из них 1875 – дети до 17 лет.

С начала сезона вакцину против гриппа получили 358 жителей Украины.