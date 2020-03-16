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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:09555

На Сумщине еще и эпидпорог заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен

В течение прошлой недели в Украине ОРВИ заболело 159 561 человек, из них 45,5% – дети до 17 лет.

Сейчас интенсивный показатель заболеваемости в стране на 3,2% выше аналогичного периода прошлого сезона. Он составляет 419,9 на 100 000 населения, что на 13,1% меньше эпидемического порога, сообщает Центр общественного здоровья.

В большинстве регионов Украины зафиксированы неэпидемические уровни активности гриппа и ОРВИ, за исключением Донецкой области, где зарегистрирован средний уровень превышения эпидемического порога – на 46,5% и Сумской – с низким уровнем превышения эпидемического порога на 7,6%.

В целом, С 28 сентября по 11 октября переболело 0,4% населения страны, госпитализированы 1,5% заболевших человек, из них 1875 – дети до 17 лет.

С начала сезона вакцину против гриппа получили 358 жителей Украины.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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