Сумские гимнастки отличились в Харькове

В соревнованиях приняли участие спортсменки сумского СК «Элегант».
Чемпионками стали: Марущенко Елизавета, Захарченко Полина, Вождаева Мария, Мокренко Маргарита, Сидоренко София, Марченко Арина и Гаврильченко Кира. «Бронза» у Бабенко Лины, Валюх Ксении и Ермоленко Авроры.
Тренер команды - Шаповал Ирина.
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