В Сумах горела баня (видео) 18 октября в 17:17 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании бани на территории одного из дачных кооперативов в областном центре.

О пожаре сообщили соседи, которые увидели пламя из-под кровли. На место происшествия были направлены дежурные караулы 1-й и 3-й Государственных пожарно-спасательных частей.

По прибытию было установлено, что огнем охвачено кровлю на площади до 18 кв. м, внутренняя деревянная облицовка стен и потолка по всей площади. Образовалась угроза распространения огня на рядом расположенные хозяйственную постройку и соседний садовый дом.

В 17:36 возгорание локализовали, а в 18:07 - ликвидировали. Причина пожара устанавливается.

Всего на тушение было привлечено 3 единицы специальной техники и 10 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.