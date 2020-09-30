В Сумах горела баня (видео)

О пожаре сообщили соседи, которые увидели пламя из-под кровли. На место происшествия были направлены дежурные караулы 1-й и 3-й Государственных пожарно-спасательных частей.
По прибытию было установлено, что огнем охвачено кровлю на площади до 18 кв. м, внутренняя деревянная облицовка стен и потолка по всей площади. Образовалась угроза распространения огня на рядом расположенные хозяйственную постройку и соседний садовый дом.
В 17:36 возгорание локализовали, а в 18:07 - ликвидировали. Причина пожара устанавливается.
Всего на тушение было привлечено 3 единицы специальной техники и 10 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.
19 октября в 6:32 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании бани по ул. Первомайская в с. Могрица...
16 октября в 8:30 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании гаража по ул. Горького в Краснополье....
15 октября в 21:18 на линию экстренного вызова «101» поступило сообщение о возгорании жилого дома, хозяйственной постройки и гараж под...
15 октября в 8:17 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании хозяйственной постройки по ул. В. Чорновола в...
14 октября в 13:42 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании сухой растительности по ул. Золотая в с....