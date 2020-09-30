Ціна безоплатного хлібу Кілька останніх місяців Сумській міський голова, в рамках підготовки до місцевих виборів, проявляє неабияке співчуття до сумчан, які опинилися у складних життєвих обставинах.

Таким проявом стала чергова схема, яка має назву «Соціальний хліб». Громаді це було подане як підписання меморандуму між міською владою та приватним товариством «Сумська паляниця».

З першого погляду наміри благородні. Було визначено 200 одиноких пенсіонерів, яким раз на тиждень будуть доставляти хліб, або ж його можна буде отримати за спеціальними купонами у кіосках ТОВ «Сумська паляниця».

«Людина починається з добра…» - пафосно розпочав свою промову пан Лисенко при підписанні меморандуму, а закінчив – «…готові та будемо допомагати соціально-відповідальному бізнесу, який ставиться із порозумінням до проблем сумчан».

І ось воно, на цьому тижні сумчани побачили у чому заключається допомога «соціально-відповідальному» бізнесу.

Майже по всіх районах міста з’явилися нові кіоски ТОВ «Сумська паляниця», які встановлюють з порушенням правил благоустрою прямо на газонах, без належного оформлення будь-яких дозвільних документів.

Враховуючи, що в нашому місті звичайною практикою є те, що з легкої руки мера під тимчасовими конструкціями з’являється фундамент, а потім капітальні будівлі, які стають власністю приватних осіб, можна зробити висновок, що у Сумах буде розвинена мережа магазинів «Сумської паляниці» - за 200 буханок хлібу на тиждень.

І тепер постає питання: чи не надто дорого громаді обходиться піар пана Лисенка?

Ніхто не проти соціального хлібу та розвитку місцевого виробника, але у всіх питаннях необхідно дотримуватися законодавства.

Адже громада ніколи не буде у добробуті, якщо на її території не поважатимуть встановлених правил.