На Сумщине нарушают карантин в два раза чаще, чем в Украине

По словам начальника Главного управления Госпродпотребслужбы в Сумской области Виталия Моисеенко, к сожалению, не все предприниматели Сумской области соблюдают требования карантина. На Сумщине с 12 по 18 октября было проверено 537 субъектов хозяйствования, выявлены нарушения правил на 176 субъектах, то есть на 33%. Составлено 56 протоколов об административных правонарушениях, предоставлено 144 предписания и предложения по устранению нарушений.
Больше всего нарушений было на объектах торговли непродовольственными товарами - 43%, продовольственными товарами - 38%, в заведениях общественного питания - 40%, в парикмахерских - 33%, на рынках - 24%.
По сравнению с показателями по Украине, удельный вес всех выявленных нарушений выше в 1,7 - 2 раза.
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