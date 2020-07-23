На Сумщине нарушают карантин в два раза чаще, чем в Украине Сегодня, 19 октября в Сумах прошло заседание Сумской областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

По словам начальника Главного управления Госпродпотребслужбы в Сумской области Виталия Моисеенко, к сожалению, не все предприниматели Сумской области соблюдают требования карантина. На Сумщине с 12 по 18 октября было проверено 537 субъектов хозяйствования, выявлены нарушения правил на 176 субъектах, то есть на 33%. Составлено 56 протоколов об административных правонарушениях, предоставлено 144 предписания и предложения по устранению нарушений.

Больше всего нарушений было на объектах торговли непродовольственными товарами - 43%, продовольственными товарами - 38%, в заведениях общественного питания - 40%, в парикмахерских - 33%, на рынках - 24%.

По сравнению с показателями по Украине, удельный вес всех выявленных нарушений выше в 1,7 - 2 раза.