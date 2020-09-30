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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Конотопе в ДТП пострадал пешеход

Происшествие произошло 19 октября, около 4.30 утра, по улице Строителей в городе Конотоп.

Там 25-летний водитель автомобиля «ВАЗ-210934», допустил наезд на пешехода, который внезапно вышел на проезжую часть.

В результате аварии пешехода с телесными повреждениями доставили в хирургическое отделение Конотопской ЦРБ для оказания медицинской помощи.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» и назначили ряд необходимых экспертиз для выяснения всех деталей ДТП.

Вместе с тем работники полиции в очередной раз обращаются к участникам дорожного движения с просьбой быть внимательными и ответственными на дороге, строго соблюдать Правила дорожного движения, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Дтп

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