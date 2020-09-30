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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:49161

Сумський прикордонний загін відзначає 28-му річницю від дня створення

Сьогодні прикордонники Сумського загону відзначають 28-му річницю від дня створення військової частини.

Відповідно до розпорядження Президента України з метою організації прикордонного контролю з Республікою Білорусь та Російською Федерацією наказом Голови Державного комітету в справах охорони державного кордону України – Командуючого Прикордонними військами України
генерал-полковника Валерія Губенка 20 жовтня 1992 року був сформований загін прикордонного контролю, військова частина 9953 з місцем дислокації в м. Суми.
З цієї пори Сумський прикордонний загін відлічує славетні віхи своєї історії. За цей час неодноразово змінювались не тільки організаційно-штатна структура загону, а й і вся система охорони державного кордону України на Сумщині.
Першим командиром Сумського прикордонного загону став полковник Юрій Лозинський, якому з іншими військовослужбовцями загону довелося буквально з чистого аркуша організовувати охорону українсько-російського державного кордону в межах Сумської області.
Також у різні роки прикордонний загін очолювали полковники Павло Данілов, Віктор Половніков, Володимир Беркута, Павло Лисак, Дмитро Ільчинський, Юрій Ратніков, Валерій Кравчук, Олександр Мейко, підполковники Ігор Токовий, Вадим Легкодух та Олександр Птиця. Кожен з офіцерів вніс свій вагомий внесок в розвиток побудови охорони державного кордону України на Сумщині.
Сьогодні Сумський прикордонний загін під керівництвом свого командира підполковника Миколи Романчука продовжує славетні традиції захисників кордонів попередніх поколінь, забезпечує виконання завдань з охорони державного кордону України.

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