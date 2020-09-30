У Сумах вимагатимуть легалізувати медичний канабіс 21 жовтня, о 19:00, під Сумською обласною державною адміністрацією відбудеться всеукраїнська акція «Право на медичний канабіс».

В Україні близько 2 млн хворих потребують ліків на основі медичного канабісу. Це люди, що мають онкозахворювання, епілепсію, посттравматичні розлади, депресію, безсоння, виразку шлунка та низку інших хвороб.

У березні 2019 року був розроблений законопроект про використання канабісу в медичних цілях. Його одностайно підтримав комітет Верховної Ради з питань прав людини, нацменшин і міжнаціональних відносин. Але депутати так і не розглянули документ.

З приходом до влади президента Володимира Зеленського та нового складу Верховної Ради вирішення питання щодо легалізації медичного канабісу було заблоковане. За понад рік роботи депутати не внесли відповідного законопроекту, а президент назвав легалізацію медичного канабісу «питанням не на часі». У хворих вкрали час і можливість зменшити їхні страждання.

«Медичний канабіс став предметом політичних спекуляцій. Саме тому 21 жовтня ми виходимо на акцію “Право на медичний канабіс” під Одеську обласну державну адміністрацію. Ми покажемо владі, що українське суспільство підтримує легалізацію канабісу для хворих і вимагає якнайшвидше розробити та ухвалити відповідний законопроєкт», — зазначають організатори акції.

Акція «Право на медичний канабіс», окрім Сум, пройде ще в 11 українських містах – в Одесі, Харкові, Луцьку, Житомирі, Полтаві, Львові, Тернополі, Чернівцях, Дніпрі, Маріуполі та Чернігові.

Організаторами акції є ГО «Українські студенти за свободу»