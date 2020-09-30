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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:14490

Сумские депутаты ликвидировали три сельсовета

На сессии Сумского горсовета 21 октября депутаты приняли решение о реорганизации Битицкого, Великочернетченского и Стецковского сельсоветов путем присоединения их к Сумскому горсовету.

Это связано с присоединением территорий указанных сельсоветов к Сумской городской территориальной громаде. Вместо указанных сельсоветов в составе Сумской ТГ созданы соответствующие старостинские округа – Битицкий (села Битица, Пушкаревка, Вакаловщина, Зеленый Гай, Никольское), Великочернетченский (села Великая Чернетчина, Ольшанка, Липняк, Хомыне) и Стецковский (села Стецковка, Кардашовка, Радьковка, Рыбцы, Шевченково).

Сотрудники трех ликвидированных сельсоветов будут переведены на работу в Сумской горсовет. Отдельным решением на этой же сессии составе исполнительных органов Сумского горсовета было создано новое структурное подразделение - сектор по вопросам управления сельскими территориями (без статуса юрлица). Он начнет работать с 1 января 2021 года. Таким образом, с нового года общая штатная численность аппарата и исполнительных органов Сумского горсовета увеличится с нынешних 789,5 штатных единиц до 809,25.

 
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