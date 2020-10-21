В Сумах грузовик на переходе сбил насмерть пешехода (видео) Сообщение о ДТП на перекрестке улиц Харьковская - Линейная патрульные получили 21 октября, около 18.00.

Через несколько минут инспекторы приехали по указанному адресу и огородили место ДТП. По предварительным данным, 42-летний водитель, управляя транспортным средством MAN с полуприцепом-самосвалом, осуществляя поворот налево на основной зеленый сигнал светофора с улицы Линейной на Харьковскую, допустил наезд мужчину, который пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. 36-летний пешеход от полученных травм погиб на месте ДТП.

На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции. По данному факту проводится проверка.