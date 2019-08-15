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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:21681

В Сумах появился новый мурал

В Сумах на стене многоэтажки на ул. Прокофьева нарисовали новый мурал.

Об этом в Фейсбуке написал депутат Сумского горсовета Дмитрий Наталуха.

«Уходить надо вовремя, уходить надо на пике, уходить надо красиво. Последний проект депутата (в кооперации с Егором Авдеенко).

Я так вижу мир, я таким вижу свой двор.

Теперь я все сказал...» - написал он.

Общество Мурал

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