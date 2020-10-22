В Сумах подозревают подтасовку результатов выборов Бывший народный депутат Олег Медуница высказался по поводу странных результатов партии «За майбутнє» на выборах в Сумской горсовет.

«Я честно думал, что времена, когда подтасовывали результаты выборов прошли. Но нет! В Сумах «За Майбутнє» пытается попасть в городской совет, в который они по всем данным не проходят. Для начала они нарисовали себе на собственном ресурсе 5,07%. Хотя утром было 4,86%. Сейчас на избранных участках хотят пересчитать голоса. Сама кампания этой политической силы была демонстрацией шика и расточительности. А теперь ее неудачные результаты пытаются «подкорректировать». Здесь и сейчас, в Сумах представители этой политической силы демонстрируют кейс, как опозориться на всю Украину!», - написал экс-нардеп.

Напомним: после подсчета голосов со 116 из 120 участоков у партии было 4,76%, после 120 – уже 5,07%. Это еще без учета 15 спецучастков в больницах и т.п. Там около 600 голосов.

В штабе партии «За майбутнє» объяснили такой финишный спурт уточнением протоколов, так как сначала принимали результаты на фото по мессенджерам, не всегда в хорошем качестве. Сейчас получают протоколы с «мокрыми» печатями и утоняют результаты.