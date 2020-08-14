Сумчанку оштрафовали на 17 тысяч за поход в магазин без маски 27 октября женщина, которая находилась в помещении продуктового магазина без маски, Сумским районным судом привлечена к административной ответственности за нарушение правил карантина и и подвергнута штрафу в размере 17 000 гривен.

В соответствии с протоколом об административном правонарушении, 20 октября около 15.25, гражданка В., находясь в магазине «Продукты» в пгт Низы Сумского района находилась без средства индивидуальной защиты (маски или респиратора) в общественном месте и не имела при себе документа, удостоверяющего личность, чем допустила нарушение норм установленных Постановлением КМУ №641 от 22.07.2020 года, п.1п.2. п.10 с соответствующими изменениями, согласно постановлению КМУ от 13.10.2020 года № 956. Своими действиями гражданка В. допустила нарушение норм ст. 44-3 КУоАП.

В судебном заседании данная гражданка вину фактически признала, просила не привлекать к ответственности.

Исследовав материалы дела, суд считает, что в действиях правонарушительницы имеется состав административного правонарушения, предусмотренного ст. 44-3 КУоАП. Вина ее в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 44-3 КУоАП, подтверждается совокупностью исследованных судом доказательств, протоколом об административном правонарушении, объяснениями, где она указала, что свою вину признает в полном объеме, копией постановления КМУ от 22.07.2020 года №641 с изменениями.

Также женщине придется оплатить и судебные расходы в размере 420 грн 40 коп. в пользу государства.

Постановление суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение 10 дней.