В Сумах отметили 76-ю годовщину освобождения Украины от нацистских захватчиков Сегодня, 28 октября, исполняется 76 лет со дня освобождения Украины от нацистских захватчиков.

В Сумах прошли памятные мероприятия у мемориалов Скорбящей матери, войска Польского, Мемориала Славы и памятного знака на Аллее Славы.

Именно украинская земля 76 лет назад стала ареной боев за будущее не только Украины, но и Европы. В течение войны людские потери в Украине составили более 10 млн военных и гражданских лиц. Было разрушено более 700 городов, 28 000 сел, более 16 000 промышленных предприятий.

«Благодаря мужеству и самопожертвованию наших земляков удалось изгнать оккупантов из Украины, отвести угрозу от всей Европы. Сегодня хочу еще раз поблагодарить ветеранов Второй мировой, которые положили свои жизни и здоровье за то, чтобы мы с вами жили на мирной земле. - Мы должны помнить подвиги наших дедов и сегодняшних героев, которые защищают Украину в зоне АТО / ООС, - отметил глава Сумской ОГА Роман Грищенко. - Я искренне желаю жителям Сумщины, ветеранам боевых действий крепкого здоровья, семейного уюта, достатка и мирного неба над Украиной».

«76 лет назад Украина оказалась в эпицентре жестоких сражений. Мы с благодарностью и грустью вспоминаем тех, кто погиб защищая нашу страну, чтим тех, немногих освободителей, кто еще рядом с нами, кто освободил государство от нацизма и воспитал поколение, получившее независимость для Украины», - отметил мэр Сум Александр Лысенко.

Он также поблагодарил защитникам современности, которые на Востоке Украины отстаивают право украинского народа свободно жить в независимой стране.