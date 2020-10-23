В сумском роддоме делают ИФА-тесты за 110 гривен Клинический родильный дом Пресвятой Девы Марии в Сумах 28 октября начал проводить исследования методом ИФА на наличие IgM и IgG к COVID-19.

Стоимость одного исследования составляет 110 гривен. Обращаться в манипуляционный кабинет (2-й этаж женской консультации) с квитанцией об оплате. Если оплата производится через I-box - то выбирать нужно код 161. Если оплата осуществляется через Приват24 - используйте реквизиты ниже. Указывайте: лабораторные исследования.