В сумском роддоме делают ИФА-тесты за 110 гривен

Стоимость одного исследования составляет 110 гривен. Обращаться в манипуляционный кабинет (2-й этаж женской консультации) с квитанцией об оплате.
Если оплата производится через I-box - то выбирать нужно код 161.
Если оплата осуществляется через Приват24 - используйте реквизиты ниже. Указывайте: лабораторные исследования.
Мария Каша
Сумщина в "красной" зоне, показатели количества заражённых растёт с каждым днём, умерших тоже... а потому теперь абсолютно любой человек может наведаться в "Клинический родильный дом Пресвятой Девы Марии" для проведениях платных анализов на выявления у себя смертоносной инфекции COVID-19...