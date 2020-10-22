Сумчане просят установить снесенную год назад остановку На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Ремонт остановки общественного транспорта на ул. Харьковской».

«На улице Харьковской, а именно, у ГП «Сумыстандартметрология», там раньше была остановка с нормальным покрытием, но к сожалению, уже как год этого накрытия нет. Поэтому часто возникает дискомфорт у жителей, которые живут рядом, во время непогоды. Просим построить новое укрытие этой остановки», - пишет автор петиции Рожков Константин Павлович.

По состоянию на 29 октября петицию подписали 4 человека из 250 необходимых.

До конца сбора подписей осталось 43 дня.

Подписать петицию можно здесь.

Напомним: таких остановок по городу, которые ждут, когда вместо снесенного мини-магазина поставят хоть какой-нибудь навес, десятки. И ждут сумчане новых остановок иногда по несколько лет. Несмотря на то, что мэр Сум Александр Лысенко давал поручение своим подчиненным не убирать незаконные остановки до тех пор ,пока не будет готова новая, чиновники игнорируют его просьбы.