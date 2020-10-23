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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:21158

Полицейские поймали шосткинца, который занимался кражами у знакомых

Полицейские установили причастность ранее судимого 36-летнего жителя Шостки к совершению не менее двух краж.

Следователи полиции установили, что в сентябре этого года злоумышленник, воспользовавшись тем, что хозяйка находилась в нетрезвом состоянии, украл из ее жилища мобильный телефон. В дальнейшем дорогой гаджет сдал в ломбард, а деньги потратил на свои нужды.

Уже в октябре злоумышленника пригласил к себе домой другой его знакомый. Мужчины хорошо посидели «за рюмкой». А когда хозяин был уже пьян, похитил из квартиры велосипед. В тот же день двухколесный продал, а деньги потратил на спиртное.

Полицейские уже разыскали похищенные вещи, изъяли их и вернули владельцам.

В отношении злоумышленника в полиции открытое уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины, которое уже направлено в суд. За содеянное мужчине грозит до пяти лет лишения свободы, однако окончательное наказание ему определит суд, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право
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