Поліція завела кримінальну справу на мера Лебедина Головне управління Держпродспоживслужби в Сумській області неодноразово зверталося до Лебединського міського голови Бакликова О.М. про вжиття заходів щодо протидії торгівельній діяльності на стихійному ринку по вул. Лесі Українки, 2А, м. Лебедин та продажу живих тварин без належних ветеринарно-санітарних умов та дозвільних ветеринарних документів.

Після тривалого ігнорування вимог Головного управління в серпні 2020 року надійшов лист за підписом Лебединського міського голови Бакликова О.М. в якому він визнав факт незаконної торгівлі на «пташиному» ринку в м. Лебедин. Однак, жодних заходів спрямованих на припинення порушень та притягнення винних осіб до адміністративної відповідальності міським головою вжито не було.

Згідно статті 152, 164, 218, 255 КУпАП питання складення адміністративних протоколів за фактами здійснення торгівлі у невстановлених місцях віднесено до компетенції органів місцевого самоврядування. Крім того, згідно ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування» Лебединський міський голова Бакликов О.М. зобов’язаний:

1) забезпечувати додержання Конституції та законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади;

2) організовувати в межах, визначених цим Законом, роботу відповідної ради та її виконавчого комітету;

3) здійснювати керівництво апаратом ради та її виконавчого комітету.

Враховуючи те, що Бакликов О.М. незаконно ухилився від вжиття заходів щодо припинення фактів стихійної торгівлі, зокрема в період загрози поширення смертельно-небезпечної хвороби COVID-19 серед мешканців міста Лебедина його бездіяльність є кримінально караним діянням.

Головне управління звернулося до Лебединського відділення поліції з приводу системної бездіяльності Лебединського міського голови у сфері протидії стихійній торгівлі та з метою перевірки наявності фактів кримінального правопорушення, передбаченого ст. 367 КК України (службова недбалість).

Однак, службові особи Лебединського відділення поліції не вчинили всіх необхідних дій щодо розгляду заяви Головного управління, а саме: не було внесено до ЄРДР відомостей про злочин щодо Бакликова О.М. та не проводилось досудове розслідування щодо фактів викладених в заяві, що суперечить вимогам ст. 214 КПК України. Вищевикладене свідчить також про незаконну бездіяльність відповідальних осіб поліції в інтересах місцевого керівництва.

З метою неухильного дотримання законодавства України поліцією та вжиття заходів щодо притягнення до відповідальності Бакликова О.М., відділом правового забезпечення Головного управління було подано скаргу до Лебединського районного суду на бездіяльність відповідальних осіб Лебединського відділення поліції щодо невнесення даних про злочин до ЄРДР.

У ході розгляду скарги, представником Головного управління доведено факт бездіяльності поліції та ухвалою Лебединського районного суду від 21.10.2020 зобов'язано відповідальну особу Лебединського відділу поліції прийняти та невідкладно зареєструвати заяву Головного управління про злочин за ст. 367 КК, внести відповідні відомості до ЄРДР та розпочати досудове розслідування.

Слід зазначити, що Лебединське відділення поліції демонструє відверто упереджене ставлення до всіх звернень Головного управління, про що свідчить ігнорування заяв Головного управління та бездіяльність з приводу встановлення обставин викладених в них, а також здійснення тиску на Лебединську району лікарню ветеринарної медицини щодо якої за абсолютно надуманими підставами з березня 2020 року було розпочате кримінальне провадження.

Для прикладу, в квітні 2020 року за заявою Головного управління щодо Бакликова О.М. вже було відкрито кримінальне провадження згідно статті 325 КК по факту порушення протиепідемічних правил та норм, встановлених з метою запобігання поширення коронавірусної хвороби. Однак вже через 4 дні після початку досудового розслідування, заступником начальника слідчого відділу Лебединського відділення поліції Білик В.О. була винесена постанова про закриття кримінального провадження. Головне управління оскаржило відповідну постанову до суду та вона була скасована ухвалою Лебединського районного суду від 12.05.2020, якою зазначену особу зобов’язано продовжити досудове розслідування. Однак, як стало відомо Головному управлінню, в жовтні 2020 з листа Сумської обласної прокуратури, слідча в «турбо-режимі» повторно закрила кримінальне провадження ще в червні 2020. При цьому відповідна постанова про закриття кримінального провадження до цього часу, так і не була направлена Головному управлінню, яке позбавлено права оскаржити її до суду. Зазначені зухвалі порушення законності свідчать про вплив на співробітників Лебединського відділення поліції з боку місцевої влади. Як наслідок, м. Лебедин з 26.10.2020 перебуває в червоній зоні, у зв’язку зі значним поширенням коронавірусної хвороби.

За фактом вчинення незаконних дій службовими особами Лебединського відділення поліції, відділом правового забезпечення Головного управління було направлене звернення до Головного управління Національної поліції в Сумській області щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності начальника та заступника начальника слідчого відділу Лебединського відділу поліції Сумського РВП ГУНП в Сумській області.