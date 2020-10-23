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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:39512

В Сумах повредили авто волонтерам

Сегодня, 30 октября, ночью неизвестные повредили авто сумским волонтерам.

Об этом в Фейсбуке написала сумчанка Ирина Ковган.

«Площадь Горького.

Может кто-то видел, сегодня ночью 2 машины. Наша поцарапана и порезано колесо, вторая машина - стекло краской зарисовали, порезали два колеса.

Год назад только краской разрисовали машину сына.

Что-то дает повод вандалам думать, что их действия останутся безнаказанными», - написала она.

"Сепарня не спить. Це тільки початок.
Вона поки що діє із засідкі, підступно та огидно.
Сьогодні у Сумах на вул. Холодгірська було поневічено дві автівки, у яких у на панелі були державні прапори. Поруч близько десятка машин (без держсимволіки) залишилися незайманими.
Власне авто були подряпані, пробиті колеса, та зіпсовані фарбою, як не цинічно виглядає, кольорами державного прапору України.
На разі викликана патрульна поліція та оперативно-слідча група. Чекаємо на результати розслідування.
P.S. Одна автівка належить моєму другу Юрію. Він є патріотом, громадським активістом, а також був серед засновників волонтерського руху на початку російської окупації.
П.С. Впевнений, що ці події не були спонтанними. Натомість переконаний, що ці акції ( а їх було, як з'ясувалося зі слів представників поліції декілька по місту) були чітко організовані та сплановані..
Балончики з фарбою двох кольорів у карманах просто так не носять", - написал Олег Очкалов.

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