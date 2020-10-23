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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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За сприяння служби зайнятості з початку року працевлаштовано 198 учасників АТО (ООС)

За 9 місяців поточного року послугами обласної служби зайнятості скористалися 944 безробітних з числа військовослужбовців, які брали участь в антитерористичній операції (операції об'єднаних сил) (далі АТО (ООС)), з них 50 осіб з інвалідністю.

Допомогу по безробіттю отримували 916 осіб зазначеної категорії, 198 - отримали роботу за сприяння обласної служби зайнятості.

За віковими ознаками розподіл такий: 57% -  до 35 років, 29% - від 35 до 44 років, кожний сьомий – від 45 років. З них особи з професійно-технічною освітою становлять  50%, з вищою – 41%, з початковою та середньою – 9%. 

Для забезпечення відповідності професійно-кваліфікаційного рівня вимогам роботодавців професійне навчання за направленням обласної служби зайнятості проходили 36 колишніх військовиків.

На сьогодні статус безробітного мають 454 безробітних з числа учасників АТО (ООС), з них 422  - отримувачі допомоги по безробіттю. Середній розмір допомоги по безробіттю -   7064 грн, що на 1214 грн більше, ніж на цю дату 2019 року.

«Ці люди потребують найбільшої уваги і питання працевлаштування є одним з першочергових у поверненні їх до мирного життя, тож служба зайнятості намагається надати повний спектр послуг, щоб вони якнайшвидще знайшли роботу», - зауважив директор обласного центру зайнятості Володимир Підлісний.

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