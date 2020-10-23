За сприяння служби зайнятості з початку року працевлаштовано 198 учасників АТО (ООС) За 9 місяців поточного року послугами обласної служби зайнятості скористалися 944 безробітних з числа військовослужбовців, які брали участь в антитерористичній операції (операції об'єднаних сил) (далі АТО (ООС)), з них 50 осіб з інвалідністю.

Допомогу по безробіттю отримували 916 осіб зазначеної категорії, 198 - отримали роботу за сприяння обласної служби зайнятості.

За віковими ознаками розподіл такий: 57% - до 35 років, 29% - від 35 до 44 років, кожний сьомий – від 45 років. З них особи з професійно-технічною освітою становлять 50%, з вищою – 41%, з початковою та середньою – 9%.

Для забезпечення відповідності професійно-кваліфікаційного рівня вимогам роботодавців професійне навчання за направленням обласної служби зайнятості проходили 36 колишніх військовиків.

На сьогодні статус безробітного мають 454 безробітних з числа учасників АТО (ООС), з них 422 - отримувачі допомоги по безробіттю. Середній розмір допомоги по безробіттю - 7064 грн, що на 1214 грн більше, ніж на цю дату 2019 року.

«Ці люди потребують найбільшої уваги і питання працевлаштування є одним з першочергових у поверненні їх до мирного життя, тож служба зайнятості намагається надати повний спектр послуг, щоб вони якнайшвидще знайшли роботу», - зауважив директор обласного центру зайнятості Володимир Підлісний.