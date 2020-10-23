Сумские полицейские задержали второго разбойника, напавшего кандидата в депутаты Напомним: на прошлой неделе в Кролевце двое злоумышленников совершили разбойное нападение на 47-летнего предпринимателя, который был кандидатом в депутаты, и его жену.

Местные правоохранители оперативно задержали одного из нападавших, второй скрылся. Последнего задержали сегодня, 31 октября, в Харькове - для этого понадобились совместные усилия работников Департамента уголовного розыска, департамента внутренней безопасности, следственного управления, управления уголовного розыска и управления стратегических расследований ГУНП в Сумской области.

В полиции под процессуальным руководством Сумской областной прокуратуры по факту преступления открыли уголовное производство по признакам ч.4 ст. 187 УК Украины «Разбойное нападение» и начали досудебное расследование.

«Благодаря совместным оперативным действиям сотрудников полиции Сумщины и Харьковщины удалось установить личность второго из нападавших, а также его место пребывания - 39-летний мужчина скрывался в Харькове, по частному адресу, - комментирует ситуацию Валерий Строкач, заместитель начальника ГУНП в Сумской области. - Злоумышленника задержали наши оперативники и следователи по силовой поддержке бойцов спецподразделения КОРД.

Сейчас ему объявили подозрение в совершении разбойного нападения, сопряженного с причинением тяжких телесных повреждений. Особая циничность данного преступления заключается в том, что оба нападавших в своем прошлом имели отношение к правоохранительным органам, хорошо знали специфику расследования таких дел, а потому заранее готовились и приложили все усилия, чтобы остаться неразоблаченными».

Однако правоохранители собрали и сейчас имеют все необходимые доказательства причастности обоих задержанных к разбойному нападению на кролевецкого предпринимателя.

Следственные действия продолжаются, решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей без внесения залога, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.