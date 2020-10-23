В Сумах показатель заболеваемости COVID-19 в два раза превышает «красный» Об этом сегодня, 2 ноября, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила начальник горотдела здравоохранения Елена Чумаченко.

По ее словам, на сегодня показатель заболеваемости на 100 тыс. населения в Сумах составляет 738 при пороговом для «красной» зоны в 320.