Обвиняемый в убийстве сына сумчанин будет оставаться под стражей Заречный районный суд г. Сумы продлил содержание под стражей до 28 декабря включительно гражданину Д., обвиняемому в умышленном убийстве собственного сына и ношении, хранении, приобретении огнестрельного оружия без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 263 УК Украины).

Мужчине предъявлено обвинение в том, что 22 августа 2019 года он вернулся домой навеселе и заметил, что сына дома нет, а еще в доме отсутствует алкоголь. Мужчина сразу подумал на своего сына, который любил выпить и мог совершить кражу алкоголя. В этот же день, когда сын вернулся домой, между мужчинами возник спор, затем драка. В результате отец взял обрез охотничьего ружья и выстрелил в сына. Последний от полученного ранения скончался на месте.

Следующее судебное заседание назначено на 14.00 3 ноября.

Дело рассматривается коллегиально: председательствующий судья - Сибилев А.В., судьи - Капкин О.Б., Климашевская И.В.