В сентябре 2020 года начисленная среднемесячная заработная плата штатного работника на предприятиях Сумщины составила 10168 грн (это выше, чем в августе – 9835 грн). В целом по Украине - 11998 грн (месяц назад было 11804 грн).
По сравнению с сентябрем 2019 года размер средней зарплаты в области увеличился на 14,8%; реальная зарплата (с учетом изменений потребительских цен на товары и услуги и уровня налогов) выросла на 12,5%.
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