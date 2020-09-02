На Сумщине средняя зарплата снова перевалила за 10 тыс. грн Главное управление статистики в Сумской области сообщает о заработной плате на предприятиях Сумской области в сентябре 2020 года.

В сентябре 2020 года начисленная среднемесячная заработная плата штатного работника на предприятиях Сумщины составила 10168 грн (это выше, чем в августе – 9835 грн). В целом по Украине - 11998 грн (месяц назад было 11804 грн).

По сравнению с сентябрем 2019 года размер средней зарплаты в области увеличился на 14,8%; реальная зарплата (с учетом изменений потребительских цен на товары и услуги и уровня налогов) выросла на 12,5%.