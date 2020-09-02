Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:03447

На Сумщине средняя зарплата снова перевалила за 10 тыс. грн

Главное управление статистики в Сумской области сообщает о заработной плате на предприятиях Сумской области в сентябре 2020 года.

В сентябре 2020 года начисленная среднемесячная заработная плата штатного работника на предприятиях Сумщины составила 10168 грн (это выше, чем в августе – 9835 грн). В целом по Украине - 11998 грн (месяц назад было 11804 грн).

По сравнению с сентябрем 2019 года размер средней зарплаты в области увеличился на 14,8%; реальная зарплата (с учетом изменений потребительских цен на товары и услуги и уровня налогов) выросла на 12,5%.

Экономика Средняя зарплата Статистика

По тематике

На Сумщине снизилась средняя зарплата
01.10.2020 12:12

На Сумщине снизилась средняя зарплата

Главное управление статистики в Сумской области сообщает о заработной плате на предприятиях Сумской области в августе 2020 года....

Количество новых случаев заболевания COVID-19 на Сумщине остается высоким - подробности
20.09.2020 10:28

Количество новых случаев заболевания COVID-19 на Сумщине остается высоким - подробности

По состоянию на 20 сентября 2020 в Сумской 3023 случая заболевания коронавирусной инфекцией....

Средняя зарплата в Сумах меньше, чем в Тростянце и Ахтырке
04.09.2020 08:35

Средняя зарплата в Сумах меньше, чем в Тростянце и Ахтырке

Главное управление статистики в Сумской области сообщает о заработной плате и состоянии ее выплаты на предприятиях г.Сумы....

На Сумщине средняя зарплата меньше среднеукраинской на 16%
02.09.2020 13:31

На Сумщине средняя зарплата меньше среднеукраинской на 16%

Главное управление статистики в Сумской области сообщает о заработной плате в июле 2020 года....

02.09.2020 09:19

Управління статистики підготувало цифри до До дня міста Суми

Щороку у першу суботу вересня відзначається річниця з дня заснування міста Суми – цього року виповнюється 368 років....

Новости

На Сумщине 12071 случай коронавируса: подробности
Сегодня 09:13
В сумских школах продолжится дистанционное обучение
30.10.2020 11:18
В Сумах заработал украинско-шведский исследовательский центр SUMEYA
Сегодня 17:24
В Сумах ищут директора для детской музыкальной школы
Сегодня 17:05
На Сумщине пожарные спасли от уничтожения жилой дом
Сегодня 16:58
Подозреваемый в убийстве жены конотопчанин приговор суда ждать под стражей
Сегодня 16:16
Мэр Конотопа инициирует пересчет голосов избирателей на местных выборах (видео)
Сегодня 16:08
В Сумах коммунальные метры продали за бесценок
Сегодня 15:51
В Сумах оперативники полиции разыскали и задержали грабителя (видео)
Сегодня 15:25
В Конотопе хотят купить лабораторию для ПЦР-тестирования
Сегодня 15:08
В Шостке для лечения больных COVID-19 планируют задействовать детское инфекционное отделение
Сегодня 14:48
В Сумской мэрии вспомнили о 130 потерянных миллионах
Сегодня 14:46
view counter

Статьи

«Програма «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство України»: допомогти землевласнику, орендарю, громаді
29.10.2020 19:35
Обережно, чадний газ!
29.10.2020 17:26
Служба зайнятості Сумщини: Гід орієнтує в нових е-сервісах
29.10.2020 09:28
Дизайн интерьера банка: главные особенности
28.10.2020 18:43
Новая мама на 7 дней
28.10.2020 10:51
Как проголосовали в Сумах: предварительные итоги
28.10.2020 09:15
Рекорд довіри виборців в Україні: кандидат від «Нашого краю» отримав майже 93% голосів
27.10.2020 17:44
Вита Семеренко: «В первый день у меня была паника, но лучше сейчас переболеть, чем во время сезона» 1
26.10.2020 11:37
Національний банк України нагадує, що цьогоріч вилучено з обігу монети лише номіналом 25 копійок. Всі інші є законним засобом платежу
26.10.2020 11:31
Тростянецкий «Круглый двор» попал в дополненную реальность
26.10.2020 09:20
Як правильно голосувати на місцевих виборах
23.10.2020 15:53
Как на Сумщине подготовились к выборам
23.10.2020 13:41
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.