В Ахтырке пожарные тушили возгорание жилого дома (видео) 4 ноября в 18:39 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре жилого дома на ул. Мишечкина в г. Ахтырка.

Возгорание обнаружили хозяева дома, которые услышали хлопки, а когда выбежали во двор - увидели охваченную огнем кровлю. На тушение направили дежурный караул 6-й государственной пожарно-спасательной части и дополнительно привлекли очередное отделение 31-го государственного пожарно-спасательного поста.

По прибытии на место вызова было установлено, что возгорание распространилось на значительную площадь кровли. Из-за сильного задымления работать пришлось в защитных аппаратах. Для обеспечения бесперебойной подачи воды на тушение автоцистерны направлялись для дозаправки от ближайшего пожарного гидранта, который находился в 1 км от очага горения.

В 18:55 удалось локализовать возгорание и предотвратить опасность перекидывания его непосредственно на помещения дома, а в 19:52 пожар был ликвидирован.

Всего на тушение привлекалось 11 человек личного состава и 3 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По предварительным выводам специалистов, допустимая причина возгорания - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Для предотвращения возникновения пожара в вашем доме обогревайтесь ответственно - соблюдайте требования пожарной безопасности, следите за состоянием отопительных приборов и своевременно устраняйте неисправности, сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.