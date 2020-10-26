Суд оставил без рассмотрения иск мэра Конотопа о пересчете голосов на выборах Исковое заявление кандидата на должность Конотопского городского головы Артема Семенихина на бездействие городской территориальной избирательной комиссии и ее главы Оксаны Езерской суд оставил без рассмотрения.

Об этом рассказала судья-спикер Сумского окружного административного суда Наталья Савицкая. Основанием является просрочка подачи иска. Суд получил материалы двумя днями позже, чем это должно быть, пишет Суспільне.

«Истец оспаривал бездействие Конотопской городской ТИК, которая заключалась в незаконном отказе в принятии к рассмотрению жалоб и актов о нарушениях Избирательного кодекса Украины, которая имела место 28 октября 2020 года», - говорит она.

По ее словам, исковое заявление Артема Семенихина, с приложенными материалами, курьер доставил 4 ноября.

«То есть с пропуском установленного законодательством - ст. 273 кодекса «Об административном судопроизводстве» - о 5-тидневном сроке. В связи с этим суд пришел к выводу о том, что исковое заявление было подано за пределами срока, определенного законодательством, и оставил указанное исковое заявление без рассмотрения», - добавила она.

Артем Семинихин, сказала Наталья Савицкая, может подать апелляцию на вынесенное решение их суда. Он должен это сделать до 6 ноября включительно.