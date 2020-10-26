Результаты выборов в Глухове На сайте Глуховского горсовета опубликовали результаты выборов мэра и горсовета.

Мэром стала Вайло Надежда Алексеевна, 10.01.1957 г.р., образование высшее, беспартийная, директор ООО «Велетень», количество голосов избирателей поданных в поддержку - 4401, Сумская областная организация политической партии «НАШ КРАЙ».

В горсовете 10 представителей партии «Наш край», 6 - «Оппозиционная платформа - За Жизнь», 5 – «Слуга народа», 3 – «Сила и честь», 2 – «Батькивщина».

Список избранных депутатов в Глуховского городского совета:

Барахович Валентина Григорьевна, 05.09.1969 г.р., образование высшее, беспартийная, медицинский директор Коммунального некоммерческого предприятия «Глуховская городская больница» Глуховского городского совета, выбрана в 3-м территориальном избирательном округе, количество голосов избирателей поданных в поддержку - 190, Сумская областная организация политической партии «НАШ КРАЙ».

Благосмыслов Александр Сергеевич, 18.01.1984 г.р., образование высшее, член политической партии «СИЛА И ЧЕСТЬ», доцент кафедры технологической и профессионального образования, Глуховский национальный педагогический университет им.А.Довженко, выбран во 2-м территориальном избирательном округе, количество голосов избирателей поданных в поддержку - 52, Сумская областная организация политической партии «СИЛА И ЧЕСТЬ».

Буйков Александр Сергеевич, 07.06.1984 г.р., образование высшее, член политической партии «СИЛА И ЧЕСТЬ», частный предприниматель, выбран в едином многомандатном избирательном округе, выдвигался как первый номер в списке, Сумская областная организация политической партии «СИЛА И ЧЕСТЬ».

Бурлака Юрий Александрович, 16.08.1970 г.р., образование высшее, беспартийный, секретарь городского совета, исполнительный комитет Глуховского городского совета Сумской области, выбран в едином многомандатном избирательном округе, выдвигался как первый номер в списке, Сумская региональная организация политической партии «Оппозиционная платформа - За Жизнь».

Вайло Надежда Алексеевна, 10.01.1957 г.р., образование высшее, беспартийная, директор ООО «Велетень», избрана в едином многомандатном избирательном округе, выдвигалась как первый номер в списке, Сумская областная организация политической партии «НАШ КРАЙ».

Васянович Людмила Григорьевна, 27.05.1967 г.р., образование высшее, беспартийная, начальник отдела образования Глуховского городского совета, выбрана в 4-м территориальном избирательном округе, количество голосов избирателей поданных в поддержку – 234. Сумская областная организация политической партии «НАШ КРАЙ».

Горобко Роман Ярославович, 18.07.1973 г.р., образование высшее, беспартийный, главный государственный инспектор, Государственная таможенная служба Украины, таможенный пост «Бачевск», выбран в 4-м территориальном избирательном округе, количество голосов избирателей поданных в поддержку - 72, Сумская областная организация политической партии «Слуга народа».

Греков Игорь Петрович, 02.02.1971 г.р., образование высшее, беспартийный, Физическое лицо-предприниматель, выбран в едином многомандатном избирательном округе, выдвигался как первый номер в списке, Сумская областная организация политической партии «Слуга народа».

Гриб Владимир Иванович, 04.01.1966 г.р., образование профессионально-техническое, беспартийный, физическое лицо-предприниматель, выбран в 4-м территориальном избирательном округе, количество голосов избирателей поданных в поддержку - 227, Сумская региональная организация политической партии «Оппозиционная платформа - За жизнь»

Громак Лариса Анатольевна, 04.06.1967 г.р., образование высшее, беспартийная, управляющая делами, Исполнительный аппарат Глуховской районного совета, выбрана в 1-м территориальном избирательном округе, количество голосов избирателей поданных в поддержку - 131, Сумская областная организация политической партии «НАШ КРАЙ».

Дедищев Ирина Николаевна, 17.11.1971 г.р., образование высшее, беспартийная, физическое лицо-предприниматель, выбрана во 2-м территориальном избирательном округе, количество голосов избирателей поданных в поддержку - 120, Сумская областная организация политической партии «Слуга народа».

Кацюба Зиновий Дмитриевич, 07.08.1961 г.р., образование высшее беспартийный, инженер-строитель, ООО «Росток Холдинг» агрофирмы им.Чапаева, выбранный в 1-м территориальном избирательном округе, количество голосов избирателей поданных в поддержку - 88, Сумская областная организация политической партии «Слуга народа».

Ланин Александр Викторович, 12.12.1981 г.р., образование высшее, беспартийный, директор коммунального учреждения «Районный дом культуры» Глуховской районного совета, выбран в 1-м территориальном избирательном округе, количество голосов избирателей поданных в поддержку - 76, Сумская областная организация политической партии «НАШ КРАЙ».

Лысенко Виктор Иванович, 03.04.1960 г.р., образование высшее, член политической партии «Батькивщина», пенсионер, выбран в едином многомандатном избирательном округе, выдвигался как первый номер в списке, Сумская областная партийная организация ВО «Батькивщина».

Литвиненко Анатолий Васильевич, 18.08.1968 г.р., образование высшее беспартийный, директор Глуховского агротехнического института имени С.А. Ковпака СНАУ, выбран в 4-м территориальном избирательном округе, количество голосов избирателей поданных в поддержку -78, Сумская областная организация политической партии «НАШ КРАЙ».

Москаленко Анатолий Александрович, 11.01.1958 г.р., образование профессионально-техническое, член политической партии «Оппозиционная платформа - За жизнь», физическое лицо-предприниматель, избран во 2-м территориальном избирательном округе, количество голосов избирателей поданных в поддержку - 138, Сумская региональная организация политической партии «Оппозиционная платформа - За жизнь».

Павлик Владислав Анатольевич, 09.08.1989 г.р., образование высшее, член политической партии «СИЛА И ЧЕСТЬ». Менеджер ПЖРЭКП, производственное жилищное ремонтно-эксплуатационное коммунальное предприятие, избран в 4-м территориальном избирательном округе, количество голосов избирателей поданных в поддержку - 25, Сумская областная организация политической партии «СИЛА И ЧЕСТЬ».

Савенко Татьяна Ивановна, 27.02.1968 г.р., образование высшее, беспартийная, директор, коммунальное учреждение Сумского областного совета «Будищенский психоневрологический интернат», выбрана в 3-м территориальном избирательном округе, количество голосов избирателей поданных в поддержку - 392, Сумская областная организация политической партии «НАШ КРАЙ».

Савицкая Инна Михайловна, 26.08.1985 г.р., образование высшее, беспартийная, заместитель директора по учебной работе, коммунальное учреждение Сумского областного совета Глуховский лицей-интернат с усиленной военной подготовкой, выбрана во 2-м территориальном избирательном округе, количество голосов избирателей поданных в поддержку - 76, Сумская региональная организация политической партии «Оппозиционная платформа - За жизнь».

Савицкий Алексей Дмитриевич, 26.07.1983 г.р., образование высшее, беспартийный, временно не работает, выбран в 1-м территориальном избирательном округе, количество голосов избирателей поданных в поддержку - 130, Сумская региональная организация политической партии «Оппозиционная платформа - За жизнь».

Скрипник Евгений Васильевич, 14.04.1980 г.р., образование высшее, беспартийный, медицинский директор, коммунальное некоммерческое предприятие Сумского областного совета «Областная специализированная больница в г. Глухов», выбран во 2-м территориальном избирательном округе, количество голосов избирателей поданных в поддержку - 174, Сумская областная организация политической партии «НАШ КРАЙ».

Терещенко Ирина Ивановна, 31.03.1967 г.р., образование высшее беспартийная, директор, коммунальное учреждение Сумского областного совета Глуховский лицей-интернат с усиленной военной подготовкой, выбрана во 2-м территориальном избирательном округе. Количество голосов избирателей поданных в поддержку - 172, Сумская региональная организация политической партии «Оппозиционная платформа - За жизнь».

Титов Анатолий Васильевич, 05.11.1960р.н., образование среднее специальное, беспартийный, заместитель директора по производству ООО «Велетень», выбран в 4-м территориальном избирательном округе, количество голосов избирателей поданных в поддержку - 189, Сумская областная организация политической партии «НАШ КРАЙ».

Троценко Владимир Андреевич, 09.05.1954 г.р., образование высшее, член политической партии «Батькивщина» пенсионер, избран во 2-м территориальном избирательном округе, количество голосов избирателей поданных в поддержку - 11, Сумская областная партийная организация ВО «Батькивщина».

Шпетная Лариса Валерьевна, 09.04.1973 г.р., образование высшее, беспартийная, заведующая, Глуховское дошкольное учебное заведение (ясли-сад) «Звездочка» Глуховского городского совета, выбран во 2-м территориальном избирательном округе, количество голосов избирателей поданных в поддержку - 76, Сумская областная организация политической партии «Слуга народа».

Шуляк Галина Ивановна, 21.09.1970 г.р., образование высшее, беспартийная, директор коммунального некоммерческого предприятия Сумского областного совета «Областная специализированная больница в г. Глухов», выбрана в 1-м территориальном избирательном округе, количество голосов избирателей поданных в поддержку -147, Сумская областная организация политической партии «НАШ КРАЙ».