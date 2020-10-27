В Сумах возле частного дома нашли взрывное устройство Сегодня, 10 ноября, в 7.40 в полицию по линии «102» поступило сообщение от жительницы частного дома по ул. Степана Бандеры, что на заборе она обнаружила небольшой неизвестный предмет цилиндрической формы.

По указанному адресу немедленно прибыла следственно-оперативная группа полиции и специалисты взрывотехнической службы ГУНП в Сумской области. Неизвестный предмет был обезврежен. Сейчас никакой угрозы для окружающих нет. Кто оставил это устройство, предварительно, похожее на взрывное, и с какой целью выясняют правоохранители. Оно изъято и направлено на экспертно-криминалистическое исследование. В полиции открыто уголовное производство по ч.4 ст. 296 «Хулиганство» Уголовного кодекса Украины. Ведется досудебное расследование, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.